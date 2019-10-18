Обнинск, Калужская область, , 11:48 — REGNUM Воспитанницы отделения фитнес-аэробики обнинской спортшколы олимпийского резерва «Квант» Калужской области стали серебряными призерами первенства мира 2019 года в городе Лейден (Нидерланды). На мировом чемпионате в возрастной категории «кадеты» по программе «степ-аэробика» команда «Глория» из Обнинска уступила только соперницам из Чехии, сообщает 18 октября корреспондент ИА REGNUM по информации спортивной школе «Квант».

Воспитанницы спортшколы «Квант» стали серебряными призерами первенства мира 2019 года Admobninsk.ru

На чемпионате мира фитнес-аэробике в Нидерландах также участвовала ещё одна команда из Обнинска — «Атом Стар», которая была заявлена во взрослой категории (17+). Девушки достойно выступили и вошли в десятку сильнейших команд мира.

В соревнованиях в Нидерландах приняли участие более 1500 спортсменов из 14 стран: Австралии, Бельгии, Германии, Кипра, Новой Зеландии, Польши, России, Чехии, Франции. Две команды спортивной школы олимпийского резерва «Квант» — «Атом Стар» и «Глория» из Калужской области — выступали в составе сборной команды России по фитнес-аэробике.