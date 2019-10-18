Москва, , 10:41 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в матче баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 99:86.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 28 очков. В составе «Химок» наибольшей результативностью отметился защитник Алексей Швед, у которого 25 очков.

На сегодняшний день ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Евролиги, на счету команды девять очков после трёх матчей. «Химки» идут на четвёртом месте с шестью очками после трёх игр.

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