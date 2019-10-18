Калгари, Канада, , 10:01 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Калгари» шайбы забросили нападающие Эндрю Манджапане, Элиас Линдхольм, Сэм Беннетт, Дерек Райан и защитник Марк Джордано. У «Детройта» единственный точный бросок на счету Даррена Хельма.

На сегодняшний день «Калгари» занимают 13-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды девять очков после восьми матчей. «Детройт» идёт на 23-м месте с шестью очками после семи игр.

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