Лос-Анджелес, США, , 09:56 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержала победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Баффало» дубль оформил нападающий Кейси Миттельштадт, ещё одну шайбу забросил Конор Шири.

Отметим, что российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл неудачный матч. Он единственный из команды, кто удалялся по ходу встречи. Причём делал это трижды, и одно из его удалений было реализовано.

На сегодняшний день «Баффало» занимают первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 13 очков после восьми матчей. «Лос-Анджелес» идёт на 26-м месте с четырьмя очками после семи игр.

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