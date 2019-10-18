Глендейл, США, , 09:49 — REGNUM «Аризона Койотс» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Аризоны» дубль оформил нападающий Фил Кессел, ещё по шайбе забросили Кристиан Дворак, Джейкоб Чикран и Карл Сёдерберг.

На сегодняшний день «Аризона» занимают 19-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды семь очков после шести матчей. «Нэшвилл» идёт на 15-м месте с восемью очками после семи игр.

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