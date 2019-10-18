Виннипег, Канада, , 09:44 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержала победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хоккеисты «Виннипега» открыли счёт в первом периоде, отличился нападающий Николай Элерс. После этого «Айлендерс» смогли отыграться и вырвать победу, забросив три шайбы. Точные броски на счету Мэтью Барзала, оформившего дубль, и Джоша Бэйли.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов провёл на льду весь матч, отразив 32 броска по своим воротам из 33-х.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают 16-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды восемь очков после семи матчей. «Виннипег» идёт на 18-м месте с восемью очками после девяти игр.

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