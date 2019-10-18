Бостон, США, , 09:15 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Брейден Пойнт, Мэтью Жозеф и защитник Кевин Шаттеркирк. У «Бостона» дубль оформил форвард Давид Пастрняк, ещё один гол на счету Патриса Бержерона.

В серии буллитов единственный точный бросок удался нападающему «Тампы» Стивену Стэмкосу.

На сегодняшний день «Тампа» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды девять очков после семи матчей. «Бостон» идёт на пятом месте с 11 очками после семи игр.

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