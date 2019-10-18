Сент-Луис, США, , 09:04 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Робби Фаббри, Алекс Пьетранджело и Владимир Тарасенко. У «Ванкувера» голами отметились Майкл Ферланд, Джей Ти Миллер и Бо Хорват.

В серии буллитов единственный точный бросок удался нападающему «Ванкувера» Джошу Ливо.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 14-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды восемь очков после шести матчей. «Сент-Луис» идёт на 11-м месте с девятью очками после семи игр.

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