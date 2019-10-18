Нью-Джерси, США, , 08:36 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили нападающие Блейк Коулман, Кайл Палмьери, Майлз Вуд, Никита Гусев и защитник Пи Кей Суббэн. У «Рейнджерс» голами отметились Тони Деанджело и Йеспер Фаст. Результативная передача на счету Павла Бучневича.

https://twitter.com/NJDevils/status/1185005965692850176

Отметим, что Гусев провёл на льду в общей сложности меньше 10 минут, однако сумел забить важнейший гол, отобрав шайбу у Артемия Панарина, у которого сломалась клюшка. Эта победа стала для «Нью-Джерси» первой в сезоне.

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На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 27-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды четыре очков после семи матчей. «Рейнджерс» идут на 25-м месте с четырьмя очками после четырёх игр.

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