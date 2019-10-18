Барселона, Испания, , 08:11 — REGNUM Матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и мадридским «Реалом» перенесён из-за протестов в столице Каталонии. Об этом сообщает Cadena Ser.

Отмечается, что встреча, первоначально запланированная на 26 октября, перенесена на 18 декабря. Такое решение было принято комитетом по проведению соревнований.

Напомним, в октябре в Каталонии возобновились акции протеста из-за того, что суд Испании приговорил к длительным тюремным срокам девятерых каталонских лидеров, которые были организаторами референдума в 2017 году.

Читайте также: В Барселоне снова начались столкновения протестующих с полицией