Подольск, Московская область, , 07:38 — REGNUM 17 октября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ подмосковный «Витязь» принимал на своей одноименной арене в Подольске челябинский «Трактор».

Главная сенсация текущего чемпионата — «Витязь», который всегда котировался как команда среднего класса, с легкостью переиграл «Трактор» из Челябинска. Подопечные Валерия Белова превосходили соперника на протяжение всего матча. В первом периоде команде-хозяйке удалось почти в два раза перебросать своих гостей, сопроводив свое преимущество заброшенной шайбой. На седьмой минуте встречи Пекка Йормакка реализовал численное большинство «Витязя», подставив клюшку под летящую с дальней дистанции шайбу — 1:0.

В следующем тайме вторая команда Западной конференции по набранным очкам дважды отличилась в равных составах. Сперва, преимущество «Витязя» в счете удвоил Павел Чернов. Нападающий получил пространство для действий и метким броском пронзил «девятку» сопернических ворот — 2:0. Затем, на экваторе периода Алексей Макеев на скорости ворвался в чужую зону и точно бросил шайбу вратарю под руку — 3:0.

В третьем периоде «Трактор» пытался отыграться, но времени челябинцам на «камбэк» не хватило. Единственную шайбу гостей забросил Егор Фатеев, зрелищно бросив ее под перекладину — 3:1.

«Витязь» сохранил второе место в рамках турнирной таблицы Западной конференции, благодаря одержанной над «Трактором» победе. На данный момент подольский клуб имеет на своем счету 29 очков при 18 сыгранных матчах.