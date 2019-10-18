Нижний Новгород, , 00:02 — REGNUM Министерство спорта РФ планирует выступить с инициативой о проведении международного форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде на постоянной основе. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, содействие федерального ведомства в этом вопросе доказывает признание «высокого уровня организации и роли региона в развитии физкультуры и спорта», сообщает РБК-Нижний Новгород.Как сообщало ИА REGNUM, Нижний Новгород 10−11 октября 2019 года принимал Международный форум «Россия — спортивная держава». Участниками форума стали более 2 тыс. представителей спортивной отрасли. В работе форума принял участие президент России Владимир Путин.