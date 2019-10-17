Ярославль, 17 октября 2019, 17:36 — REGNUM Ярославский «Локомотив» одержал две победы из трех возможных в дальневосточной выездной серии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В матче 17 октября ярославцы в серии буллитов со счетом 4:3 победили владивостокский «Адмирал». Из-за травмы шведского защитника Стаффана Кронвалла капитаном «Локомотива» был нападающий Александр Свитов. По ходу матча «Адмирал» вел в счете с разницей в две шайбы, но преимущества не удержал.
«Знали, что будет тяжелая игра. Это третий матч на выезде для нас. Соперник последние игры очень хорошо играет. Надеялись, что сумеем первый период сыграть без пропущенных шайб. К сожалению, пропустили первые. Да еще и вторую пропустили. Сложно было при счете 0:2, но мы нашли в себе силы сравнять. Очень важно, что мы забросили третью шайбу. Это нас вдохновило. Ребята поверили, что могут выиграть. Очень важные для нас два очка», — рассказал на пресс-конференции и.о. старшего тренера «Локомотива» Александр Ардашев.
Для «Адмирала» это четвертый матч кряду, который завершается за пределами 60 минут. На этот раз команды провели еще и полноценный пятиминутный овертайм. В серии из 12 штрафных бросков забит был всего один гол. Отличился Стефан Да Коста.
«Поздравляю соперника с хорошей игрой, с победой. Игра получилась напряженная, жаль, что по буллитам ни одного гола не забили. Все на тоненького, все один гол решает, кто победит», — прокомментировал результат встречи наставник «Адмирала» Сергей Светлов.
Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» проведет в Ярославле 21 октября. Соперник — челябинский «Трактор».
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