Ярославль, , 17:36 — REGNUM Ярославский «Локомотив» одержал две победы из трех возможных в дальневосточной выездной серии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В матче 17 октября ярославцы в серии буллитов со счетом 4:3 победили владивостокский «Адмирал». Из-за травмы шведского защитника Стаффана Кронвалла капитаном «Локомотива» был нападающий Александр Свитов. По ходу матча «Адмирал» вел в счете с разницей в две шайбы, но преимущества не удержал.

Даниил Апальков (в центре) забил первую шайбу в сезоне ХК «Адмирал»

«Знали, что будет тяжелая игра. Это третий матч на выезде для нас. Соперник последние игры очень хорошо играет. Надеялись, что сумеем первый период сыграть без пропущенных шайб. К сожалению, пропустили первые. Да еще и вторую пропустили. Сложно было при счете 0:2, но мы нашли в себе силы сравнять. Очень важно, что мы забросили третью шайбу. Это нас вдохновило. Ребята поверили, что могут выиграть. Очень важные для нас два очка», — рассказал на пресс-конференции и.о. старшего тренера «Локомотива» Александр Ардашев.

Для «Адмирала» это четвертый матч кряду, который завершается за пределами 60 минут. На этот раз команды провели еще и полноценный пятиминутный овертайм. В серии из 12 штрафных бросков забит был всего один гол. Отличился Стефан Да Коста.

«Поздравляю соперника с хорошей игрой, с победой. Игра получилась напряженная, жаль, что по буллитам ни одного гола не забили. Все на тоненького, все один гол решает, кто победит», — прокомментировал результат встречи наставник «Адмирала» Сергей Светлов.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» проведет в Ярославле 21 октября. Соперник — челябинский «Трактор».

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