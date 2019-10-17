Владивосток, , 15:51 — REGNUM Ярославский «Локомотив» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Адмирала» шайбы забросили нападающие Кирилл Воронин и Владимир Бутузов и защитник Адам Альмквист. У «Локомотива» отличились Стефан да Коста, Даниил Апальков и Григорий Денисенко.

В серии буллитов единственный точный бросок удался форварду «Локомотива» Стефану да Косте.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает 18-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 16 очков после 18 матчей. «Адмирал» идёт на седьмом месте, имея на счету 23 очка после 18 игр.

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