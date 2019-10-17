Пхеньян, , 16:57 — REGNUM 15 октября в Пхеньяне состоялась встреча председателей Ассоциации футбола Южной Кореи и КНДР и главы ФИФА. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской ассоциации.

По их словам, стороны обсудили вопросы относительно проведения чемпионата мира (ЧМ) по футболу среди женщин 2023 года.

Известно, что в феврале текущего года Южная Корея подала заявку на право проведения женского чемпионата мира 2023 в Международную федерацию футбола (ФИФА).

«Посетив Пхеньян мы сможем встретиться с представителями северокорейской ассоциации футбола и правительственными чиновниками, — сообщил глава Ассоциации футбола Южной Кореи перед поездкой в КНДР. — Мы очень рассчитываем на сотрудничество Северной Кореи. Надеемся, мы сможем вместе конкурировать за право проведения ЧМ среди женщин 2023 года».