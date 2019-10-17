Хабаровск, , 15:43 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил защитник «Амура» Михал Йордан в середине второго периода.

На сегодняшний день «Амур» занимает 16-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 17 очков после 19 матчей. «Северсталь» идёт на 17-м месте, также имея на счету 17 очков после 19 игр.

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