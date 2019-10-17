Москва, 17 октября 2019, 15:29 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что сможет пробежать 30 метров быстрее форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Об этом 17 октября сообщает RT.

Даниил Медведев
Даниил Медведев
Carine06

«Я пробегу быстрее Дзюбы, а он сможет выпрыгнуть выше меня», — сказал Медведев.

Он добавил, что результат в беге будет зависеть от того, кто быстрее среагирует на старте. При этом, по его словам, Дзюба победит в прыжках, потому что ему это нужнее: он часто играет головой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович заявил, что готов сразиться в теннис с Артёмом Дзюбой.

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