Москва, , 15:29 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что сможет пробежать 30 метров быстрее форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Об этом 17 октября сообщает RT.

Даниил Медведев Carine06

«Я пробегу быстрее Дзюбы, а он сможет выпрыгнуть выше меня», — сказал Медведев.

Он добавил, что результат в беге будет зависеть от того, кто быстрее среагирует на старте. При этом, по его словам, Дзюба победит в прыжках, потому что ему это нужнее: он часто играет головой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович заявил, что готов сразиться в теннис с Артёмом Дзюбой.

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