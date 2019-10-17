Москва, , 15:20 — REGNUM Новым главным тренером московского «Динамо» может стать наставник молодёжной сборной Польши Чеслав Михневич. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что польский журналист Цезарий Ковальский написал после победного для Польши матча с молодёжной сборной Сербии: «Не удивлён, почему Михневич входит в сферу интересов московского «Динамо».

В настоящее время сборная Польши после четырёх туров набрала 10 очков и возглавляет турнирную таблицу своей отборочной группы. За ней идут команды России (8), Болгарии (5), Сербии (4), Эстонии (3), Латвии (2).

Напомним, в начале октября «Динамо» объявило об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера. Вместо него исполняющим обязанности наставника назначен тренер молодёжной команды клуба Кирилл Новиков.

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