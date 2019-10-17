Лас-Вегас, США, , 14:40 — REGNUM Следующим соперником ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора станет американец Фрэнки Эдгар. 17 октября на странице UFC в Twitter появилось поздравление Эдгара с днём рождения.

Под записью своё поздравление оставил Макгрегор, написав: «С днём рождения, Фрэнки». Увидимся в декабре». На это Эдгар ответил, что уже согласился на бой и ждёт решение главы UFC Дана Уайта.

Напомним, последний бой Макгрегора прошёл в октябре 2018 года, когда его победил российский боец Хабиб Нурмагомедов.

Читайте также: Глава UFC рассказал о том, когда Макгрегор вернется в октагон