Уфа, , 14:30 — REGNUM Дзюдоисты из Уфы завоевали медали Чемпионата Европы (ЧЕ) среди спортсменов с недостатками слуха. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Соревнования проходили с 10 по 14 октября в Бельгии. В них участвовали 85 спортсменов из 14 стран.

Спортсмены уфимской спортивной школы олимпийского резерва «Геркулес» в составе сборной России завоевали два вторых и одно третье место: Арсен Джанарсланов и Ринат Кадыров пополнили копилку российской сборной двумя серебряными медалями, а Лиана Тимашева завоевала «бронзу».

Отмечается, что в командных соревнованиях уфимские спортсмены также завоевали награды: Ринат Кадыров завоевал золото, Лиана Тимашева и Светлана Крюкова стали обладательницами «серебра».

Отмечается, что в общекомандном соревновании команда России заняла первое место.