Москва, , 13:58 — REGNUM В честь нападающего московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдора Смолова назовут дом культуры в селе Костин Лог (Алтайский край). Об этом сообщается на странице населённого пункта в Instagram.

«Сейчас мы пытаемся связаться с главным спонсором — Фёдором Смоловым — и обговорить все необходимые моменты, связанные с присвоением дому культуры его имени», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/B3mnETIosIL/

Ранее Смолов оплатил ремонт крыши дома культуры, переведя денежные средства в размере 400 тыс. рублей.

Это произошло во время интернет-передачи Comment Out, в которой Смолов принимал участие. Ремонт ДК был одним из условий задания, которое предложили выполнить Смолову. При этом футболист долго сомневался, стоит ли отправлять деньги.

После этого Смолов выложил в своём Instagram видео, в котором поздравил жителей села Костин Лог с завершившимся ремонтом крыши в доме культуры и обещал приехать.