Москва, , 13:54 — REGNUM В Госдуме возмущены заявлением главы РУСАДА Юрия Гануса о внесении изменений в базу данных московской лаборатории, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

«Заявления Гануса напоминают статьи в «желтой прессе». Он бросает голословные обвинения, не называя фамилий, не приводя ни единого доказательства. Причем, возглавляя российское антидопинговое агентство, делает это, выступая с американской трибуны. Я считаю, это непрофессионально, неэтично и непатриотично», — заявил депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

Россия и так испытывает беспрецедентное и необоснованное давление Запада, в том числе по линии спорта, а Ганус лишь подливает масло в огонь, указал он.

«Ему нужно вспомнить, что он работает в российском агентстве, и дождаться официальных заявлений ВАДА, тем более, что все ответы на свои вопросы от России они получили. 23 октября комитет по соответствию ВАДА рассмотрит итоги работы отдела расследований по поводу возможных изменений в базу данных московской лаборатории, а решение по итогам расследования будет приниматься 4 ноября на исполкоме ВАДА», — заявил парламентарий.

Ранее на конференции в Колорадо (США) Юрий Ганус подтвердил, что в данные Московской лаборатории, которые были переданы ВАДА, были внесены многочисленные изменения с целью защиты репутации бывших звёздных спортсменов, которые теперь занимают государственные посты и являются высокопоставленными спортивными чиновниками в России.