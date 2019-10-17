Ростов-на-Дону, , 13:39 — REGNUM Футбольному клубу «Ростов» по силам набрать очки в матче с «Зенитом» (Санкт-Петербург) в рамках 13-го тура чемпионата России. Так считает болельщик жёлто-синих Дмитрий Микрюков.

«Не очень часто такое бывает, но сейчас мы едем в Питер за очками, есть все шансы на успех. Не скажу, что мы фавориты, но думаю, что не проиграем», — считает футбольный фанат.

ИА REGNUM напоминает, что матч состоится 19 октября на стадионе «Газпром Арена». У обеих команд в активе по 26 очков.

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