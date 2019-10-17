Скопье, , 13:09 — REGNUM Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров назначен на пост наставника македонского клуба «Вардар». Об этом 17 октября сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Отмечается, что работу главным тренером и спортивным директором в «Вардаре» Кокшаров будет совмещать с работой в сборной России.

«Мое назначение — вынужденная мера. Буду возглавлять «Вардар» до тех пор, пока клуб не подберет нового тренера, то есть в ближайшие несколько месяцев, возможно, до конца сезона», — сказал Кокшаров.

На посту главного тренера македонского клуба он сменит испанца Давида Писонеро, который тренировал команду с начала сезона.

Напомним, Кокшаров является олимпийским чемпионом 2000 года и бронзовым медалистом Олимпиады-2004, а чемпионом (1997) и серебряным призёром чемпионата мира (1999). С лета 2017 года он возглавляет сборную России.

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