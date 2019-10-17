Милан, Италия, , 12:58 — REGNUM Миланский «Интер» заинтересован в услугах нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы. Об этом сообщает Il Giornale.

По информации издания, у тренерского штаба «Интера» возникла необходимость в новом нападающем после того, как форвард команды Алексис Санчес перенёс операцию и выбыл из строя на три месяца.

Отмечается, что в распоряжении главного тренера «Интера» Антонио Конте сейчас четыре нападающих: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес, Маттео Политано и Эспозито. При этом такое количество игроков линии атаки не устраивает тренера.

Также отмечается, что клуб рассматривает варианты приобретения Оливье Жиру у «Челси» и Марио Манджукича у «Ювентуса», однако эти варианты маловероятны.

Читайте также: Дзюба стал вторым среди лучших бомбардиров квалификации Евро-2020