Нижний Новгород, , 12:40 — REGNUM 16 октября хоккейные клубы из КХЛ «Торпедо» и «Витязь» произвели равноценный обмен, в рамках которого к нижегородской команде прибавился новый подающий большие надежды нападающий Максим Растворов, который был обменян на его 24-летнего коллегу по амплуа Павла Варфоломеева.

Новоиспеченный нападающий «Витязя» Павел Варфоломеев был задействован в 10 играх текущего сезона, отметившись тремя заработанными очками — одной шайбой и двумя голевыми передачами. В среднем за игру на льду нападающий проводил около 11 минут игрового времени.

19-летний Максим Растворов, который заменил Варфоломеева в «Торпедо», в прошлом сезоне был отличим результативной игрой в Молодежной хоккейной лиге. Юный хоккеист набрал 32 (10+22) результативных балла по системе «гол+пас».