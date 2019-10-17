Нижнекамск, Татария, , 12:39 — REGNUM Согласно сообщениям официального инсайдера нижнекамского «Нефтехимика», клуб по обоюдному согласию сторон расторг контракт с 28-летним нападающим Александром Авциным.

В текущем сезоне КХЛ российский форвард успел принять участие в 10 матчах регулярного чемпионата, набрав на свой счет три результативных балла при нулевом показателе полезности и восьми минутах штрафа. В среднем за одну игру на площадке Авцин проводил около 12 минут.

Послужной список нападающего Алекснадра Авицина твердит о непостояннсоти игрока. За свою карьеру в КХЛ форвард сменил пять клубов — «Северсталь», московское «Динамо», «Адмирал», ярославский «Локомотив» и последним его пристанищем оказался «Нефтехимик» из Нижнекамска.

В рекордном по результативности сезоне 2017−2018 годов нападающий набрал 15 очков.