Флоренция, Италия, , 12:33 — REGNUM Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может стать игроком итальянской «Фиорентины». Об этом сообщает La Nazione.

По информации издания, «Фиорентина» заинтересована в услугах 38-летнего шведского форварда. При этом Ибрагимович признался, что хотел бы снова сыграть в чемпионате Италии.

Напомним, ранее Ибрагимович играл за такие итальянские клубы, как «Ювентус», «Интер» и «Милан». В 2018 году он перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Лос-Анджелес Гэлакси».

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