Сеул, , 12:25 — REGNUM 17 октября южнокорейская сборная по футболу вернулась на родину после трехдневной поездки в Пхеньян, где прошла игра сборных двух Корей в рамках отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) 2022 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Известно, что на встрече с журналистами футболист Сон Хын Мин заявил, что северокорейская сборная играла очень жёстко, однако добавил, что никто из южнокорейских спортсменов не получил травм.

Капитан команды Чхве Ён Иль отметил, что матч сборных можно было сравнить с «войной», так как по глазам северокорейских спортсменов было видно, что они не собираются проигрывать. Также он добавил, что за пределами стадиона спортсменов Южной Кореи жёстко ограничивали.

С вою очередь, тренер команды Паулу Бенту заявил, что спортсмены КНДР жёстко нарушали правила, из-за чего игра часто прерывалась.