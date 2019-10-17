Москва, , 12:11 — REGNUM Два футболиста сборной России включены в символическую сборную недели отборочного турнира Евро-2020. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В символическую сборную попали защитник Андрей Семёнов и полузащитник Денис Черышев.

Помимо российских игроков, в число лучших игроков недели вошли вратарь Мерт Гюнок (Турция), защитники Регви Балдвинссон (Фарерские острова) и Мерих Демирал (Турция), полузащитники Эран Захави (Израиль), Руслан Малиновский (Украина) и Джон Макгинн (Шотландия), а также нападающие Роберт Левандовски (Польша), Гарри Кейн (Англия) и Ромелу Лукаку (Бельгия).

Напомним, сборная России обеспечила себе участие в чемпионате Европы 2020 года. 10 октября российские футболисты разгромили сборную Шотландии (4:0), а 13 октября — сборную Кипра (5:0). Черышев забил два гола в ворота сборной Кипра.

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