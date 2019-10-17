Ставрополь, , 12:07 — REGNUM Цхинвальские каратистки стали победителями чемпионата в Ставрополе, выиграв два золота и одно серебро. Об этом 16 октября сообщает информагентство «Рес».

Золотые медали завоевали Донна Дудаева и Софья Тадтаева. Серебряную медаль взяла Диана Гаглоева.

Как отметил тренер спортсменок Владимир Созаев, чемпионат в Ставрополе является одним из этапов подготовки к более серьезному соревнованию — первенству России, по результатам которого будет производиться отбор в сборную РФ.

По словам Созаева, цель каратисток Южной Осетии является завоевание права выступить на первенстве Европы в Москве в 2020 году.