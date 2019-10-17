Владикавказ, , 12:03 — REGNUM Президент футбольного клуба «Алания Владикавказ» Владимир Габулов может покинуть свой пост. Об этом сообщает издание «Основа».

По информации издания, возможный уход Габулова связан с тем, свою должность покинул генеральный директор «Алании» Амзор Айларов. Это произошло по решению учредителей клуба.

Напомним, ранее Габулов покинул пост министра спорта Северной Осетии и стал президентом нового клуба «Алания Владикавказ». В нынешнем сезоне команда начала выступление в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

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