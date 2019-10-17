Москва, , 11:53 — REGNUM Новый футбольный клуб будет создан в Москве. Об этом 17 октября сообщает «РБК-Спорт».

По информации издания, рабочее название клуба — Moscow City. А управленческие позиции в клубе будут занимать люди, которые ранее участвовали в создании другого московского клуба — «Арарат».

При этом в роли консультанта клуба будет выступать известный медиаменеджер Арам Габрелянов, которого также связывали с «Араратом».

Предполагается, что в ближайшее время новый клуб начнёт комплектование состава, чтобы заявиться в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) к сезону 2020/21.

Напомним, московский «Арарат» был создан в 2016 году. Клуб смог победить в первенстве ПФЛ и выйти в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), однако отказался переходить в дивизион выше.

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