Киев, , 11:19 — REGNUM Во время между сборными Украины и Португалии произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины (ФФУ) Андреем Павелко и президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом. Об этом сообщает портал Prosports.

По словам лидера профсоюза украинских футболистов Олега Печерного, Павелко находился на матче в нетрезвом состоянии и стал приставать к Игорю Суркису и его брату Григорию, который является почетным членом УЕФА.

«Начал приставать к уважаемым людям — братьям Григорию и Игорю Суркисам. Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — сказал Печерный.

Он добавил, на этом Павелко не успокоился и вернулся продолжать разборки вместе с криминальным авторитетом.

По словам Печерного, остановить конфликт смогла только полиция, однако информация об инциденте дошла до президента Украины Владимира Зеленского, перед которым Павелко пришлось оправдываться и извиняться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Украины вышла на чемпионат Европы — 2020 года, обыграв команду Португалии со счетом 2:1.

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