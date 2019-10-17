Москва, , 11:08 — REGNUM Заявления главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых нет очевидных доказательств вины. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков, 17 октября сообщает ТАСС.

Напомним, ранее газета The New York Times опубликовала заявление главы РУСАДА Юрия Гануса о том, что в базу данных московской лаборатории были внесены многочисленные изменения, чтобы защитить репутацию бывших спортсменов, которые сейчас являются высокопоставленными чиновниками.

Читайте также: The New York Times: глава РУСАДА признал подмену результатов допинг-проб

«Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания. Этим можно втянуть спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины», — комментировал Колобков заявление Гануса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ганус заявил, что из данных московской лаборатории, которые были переданы WADA в январе 2019 года, оказалась удалена существенная часть файлов.

Читайте также: Из данных РУСАДА кто-то удалил тысячи файлов