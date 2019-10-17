Чикаго, США, , 10:20 — REGNUM Боксер Патрик Дэй из США скончался в чикагской больнице. Об этом сообщил 16 октября Всемирный боксерский совет (WBC).

«Патрик скончался сегодня, в результате черепно-мозговой травмы, которую получил в поединке в минувшую субботу, 12 октября», — говорится в сообщении боксерской организации.

Напомним, Патрик Дэй был профессиональным боксером. Он провел свой последний бой на ринге с другим американцем Чарльзом Конвэллом в Чикаго. После нокдауна в десятом раунде Патрика Дэя в бессознательном состоянии доставили в больницу. Позже сообщили, что он находится в коме.