Сан-Хосе, США, , 09:35 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Сан-Хосе» хет-трик оформил нападающий Эвандер Кейн, ещё по голу забили Баркли Гудроу и Томаш Гертл. У «Каролины» отличились Даги Хэмилтон и Эрик Хаула.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 22-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды шесть очков после семи матчей. «Каролина» идёт на втором месте с 12 очками после восьми игр.

Читайте также: «Анахайм» одержал волевую победу над «Баффало» в матче НХЛ