Анахайм, США, 17 октября 2019, 09:31 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.
Хоккеисты «Баффало» забросили две шайбы первом периоде, отличились нападающие Джек Айкел и Виктор Олофссон.
Однако затем «Анахайм» перехватил инициативу и забросил пять шайб в ворота соперников. Дубль оформил форвард Адам Херник, ещё по голу забили Рикард Ракелль, Райан Гейлаф и Якоб Сильверберг.
На сегодняшний день «Анахайм» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 10 очков после семи матчей. «Баффало» идёт на четвёёртом месте с 11 очками после семи игр.
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