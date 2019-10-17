Эдмонтон, Канада, , 09:10 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Эдмонтона» пять очков набрал нападающий Коннор Макдэвид, на его счету один гол и четыре результативные передачи. Также шайбы забросили Леон Драйзайтль, оформивший дубль, Итан Бир, Райан Ньюджент-Хопкинс и Брэндон Мэннинг.

В составе «Филадельфии» дубль оформил форвард Якуб Ворачек, ещё один точный бросок на счету Оскара Линдблома.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 12 очков после семи матчей. «Филадельфия» идёт на 24-м месте с пятью очками после пяти игр.

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