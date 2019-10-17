Колумбус, США, , 08:40 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Коламбуса» шайбы забросили защитник Зак Веренски и нападающие Сонни Милано и Александр Веннберг.

У «Далласа» точными бросками отметились Миро Хейсканен и Джо Павелски. Две результативные передачи на счету Александра Радулова.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды шесть очков после шести матчей. «Даллас» идёт на 28-м месте с тремя очками после восьми игр.

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