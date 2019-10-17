Питтсбург, США, , 08:34 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили нападающие Сидни Кросби, Джейк Гюнцель и Брэндон Танев. У «Колорадо» точными бросками отметились форварды Мэтт Калверт и Натан Маккиннон.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 10 очков после семи матчей. «Колорадо» идёт на третьем месте с 11 очками после шести игр.

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