Вашингтон, , 08:22 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В первом периоде хоккеисты «Торонто» забросили две шайбы, отличились Каспери Капанен и российский нападающий Илья Михеев. Однако затем «Вашингтону» удалось забросить четыре шайбы. Точными бросками отметились форварды Якуб Врана, Евгений Кузнецов, Никлас Бекстрём и Джон Карлсон.

В конце третьего периода нападающий «Торонто» Джон Таварес отыграл одну шайбу после того, как команда сняла вратаря. Однако большего «кленовым листьям» добиться не удалось.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 10 очков после восьми матчей. «Торонто» идёт на девятом месте с девятью очками после восьми игр.

Читайте также: «Каролина» обыграла «Лос-Анджелес» и вышла на первое место в НХЛ