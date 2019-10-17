Якутск, , 07:49 — REGNUM Прокуратура Якутии проводит проверку по фактам соблюдения прав спортсменов, которые жалуются на задержки положенных выплат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пояснили в прокуратуре, по закону чемпионам и призёрам крупных соревнований и их тренерам за спортивные достижения положено вознаграждение.

Но вот уже несколько лет выплаты идут невовремя, с большой задержкой.

Власти Якутии ссылаются на нехватку денег в республиканском бюджете. Прокуратура республики внесла в адрес правительства Якутии представление, которое находится на рассмотрении и контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, минспорт Якутии с 2018 года не платит спортсменам за призовые места на соревнованиях. Без зарплат остались 136 тренеров и спортсменов. Им должны 31,425 млн рублей.