Москва, , 19:10 — REGNUM В четвёртом сезоне Всероссийской киберспортивной студенческой лиги появится игра Warcraft III: Reforged. Об этом 16 октября сообщил сайт Федерации компьютерного спорта России.

Отмечается, что формировать группы и начать готовиться студенты смогут уже в октябре 2019 года, а первые три основных этапа лиги пройдут в 2020 году для восьми лучших российских студенческих команд.

Кроме Warcraft III: Reforged соревнования будут проходить по таким дисциплинам, как Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone и Clash Royale. В новом сезоне призовой фонд составит более 2 млн рублей.

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Ожидается, что релиз Warcraft III: Reforged состоится в 2019 году. Игра является обновлённой версией Warcraft III: Reign of Chaos и её дополнения The Frozen Throne.

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