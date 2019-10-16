Барселона, Испания, , 16:31 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил награду «Золотая бутса». Об этом 16 октября сообщает Marca.

Лионель Месси Quora.com

«Золотая бутса» ежегодно вручается футболисту, который стал лучшим бомбардиром национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.

https://twitter.com/marca/status/1184444456952459264

В сезоне 2018/19 Месси забил 36 голов в 34 матчах чемпионата Испании. Эта награда стала для него шестой. Ранее аргентинский форвард получал «Золотую бутсу» в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах.

Добавим, что на данный момент Месси сыграл в составе «Барселоны» 692 матча, в которых забил 604 гола.

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