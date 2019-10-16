Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана перенёс операцию на левом колене. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Пока колено будет слабым, но я постараюсь сделать всё, чтобы вернуться полностью готовым!» — написал Маммана.

Напомним, Маммана получил травму в столкновении с форвардом «Урала» Павлом Погребняком. После этого у него выявили частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

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