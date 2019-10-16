Москва, , 16:10 — REGNUM Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова будет выступать за сборную Словении. Об этом 16 октября сообщает ТАСС.

Отмечается, инициатива о смене спортивного гражданства исходила от самой спортсменки. При этом в Союзе биатлонистов России (СБР) уже одобрили такой шаг Подчуфаровой.

Теперь его также должен одобрить Международный союз биатлонистов (IBU), который в 2018 году ввёл мораторий на переход биатлонистов до принятия нового устава организации.

Добавим, что летом 2019 года Подчуфарова объявила о возвращении в профессиональный спорт после годичного перерыва.

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