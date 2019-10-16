Оттава, , 16:02 — REGNUM Согласно сообщениям официального сайта хоккейного клуба «Филадельфия Флайерз», 31-летний канадский нападающий Крис Стюарт возобновил карьеру в НХЛ, подписав краткосрочное соглашение с «пилотами».

В октябре прошлого года игрок объявил о завершении карьеры по семейным обстоятельствам. Тем не менее, в конце сентября этого года Крис Стюарт поставил подпись под однолетним контрактом со словацким «Слованом», но на лёд за бывшего участника КХЛ так и не вышел, даже не явившись в расположение самого клуба.

Новое соглашение с «Филадельфией Флайерз» подписано сроком на один год и имеет оклад в размере 700 тысяч долларов на уровне НХЛ.

Известный канадский хоккеист провёл 10 сезонов в главной североамериканской хоккейной лиге. За всю свою карьеру нападающий провёл 691 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 332 (166+166) результативных балла при отрицательном показателе полезности «-48». В свой послужной список Стюарт вписал сразу шесть клубов из лиги — «Миннесота Уайлд», «Баффало Сейбрз», «Анахайм Дакс», «Калгари Флеймз», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш».