Воронеж, , 15:44 — REGNUM Первенство Европы по скалолазанию в дисциплинах «трудность» и «скорость» пройдёт в Воронеже с 18 по 22 октября, сообщили в пресс-центре правительства Воронежской области.

В состязаниях международного уровня примут участие 222 спортсмена в возрасте от 14 до 19 лет из 22 стран. Площадкой для проведения соревнований выбран 18-метровый скалодром в спортцентре «Гран-при» (бывший спорткомплекс «Энергия»). Здесь недавно была проведена реконструкция, в результате высота зала и скалодрома были увеличены. Сегодня площадка соответствует всем современным требованиям — здесь, в частности, возможно проведение этапов Кубка мира и среди взрослых спортсменов.

Первенство Европы проходит под эгидой Европейского совета Международной федерации скалолазания (IFSC), начиная с 2012 года. Россия принимала турнир в 2017 году в Перми. В Воронеже первенство Европы по скалолазанию проводится впервые. Добавим, что Воронеж является одним из базовых городов российского скалолазания: в регионе этим видом спорта занимаются более 850 спортсменов.