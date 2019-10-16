Люксембург, , 15:41 — REGNUM Российская теннисистка Маргарита Гаспарян одержала победу над представительницей Румынии Моникой Никулеску во втором круге турнира в Люксембурге. Встреча, продолжавшаяся 1 час 39 минут, завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Гаспарян пять раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, две ошибки на подаче и три брейка.

В четвертьфинале турнира Гаспарян сыграет либо с немецкой теннисисткой Татьяной Марией, либо с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Анна Блинкова (Россия).

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